Schilfbrand am Neusiedler See: Feuerwehren im Großeinsatz

Eine Schilfschneidemaschine in Winden hatte den Brand ausgelöst. Foto: BFKND

Der Brand wurde durch eine Schilfschneidemaschine in Winden am See ausgelöst und breitete sich im Laufe des gestrigen Tages und Abends bis nach Breitenbrunn aus. 25 Feuerwehren aus dem Burgenland und Niederösterreich waren mit rund 300 Personen und 60 Fahrzeugen waren im Einsatz. Der Großeinsatz hatte vor allem das Ziel, ein Übergreifen des Feuers in Richtung Purbach zu verhindern und die Mobilwohnheimsiedlung in Breitenbrunn zu schützen. Das sei gelungen, erklärt Mario Scharinger, Feuerwehrsprecher des Neusiedler Bezirkskommandos, gegenüber der BVZ.

Mit Hilfe einer Drohne wurde am Donnerstagfrüh die Größe der betroffenen Schilffläche berechnet. 200 Hektar sind abgebrannt.

Insgesamt fünf Hubschrauber unterstützten den Löscheinsatz am Neusiedler See. Foto: BFKND

Die Situation am Donnerstag erklärte Scharinger so: „Bei Breitenbrunn konnte in der Früh ‚Brand aus‘ gegeben werden, allerdings entdeckte man in Winden wieder eine 300 Meter breite Feuerwand in einem nicht zugänglichen Bereich, worauf die Hubschrauber angefordert wurden. Gegen 11 Uhr konnte schließlich endgültig „Brand Aus“ gegeben werden.

Zu beobachten wird auch die Brand-bedingte Feinstaubentwicklung bleiben, die Messstation in Illmitz des Umweltbundesamtes verzeichnete Werte deutlich über dem Grenzwert.

Um 4 Uhr Früh war die Feinstaubbelastung besonders hoch. Foto: Umweltbundesamt

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.