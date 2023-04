Illmitz: Fleischerei Karlo schließt Filiale

Werbung

Bereits seit 2008 betrieb die Fleischerei Karlo ihre Zweitfiliale in Illmitz, nun wurde schlagartig via Social Media die Schließung des Geschäftsstandortes mit 21. April bekanntgegeben. Als Grund führt die 28-jährige Therese Karlo, die den Betrieb erst mit Januar des heurigen Jahres von ihren Eltern übernommen hat, die erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen an. „Rohstoffe und Verpackungsmaterial sind weiter im Preis steigend, der Energiepreis ist mehr oder weniger unverändert hoch und die Kaufkraft an diesem Standort hat in den letzten Jahren stetig abgenommen“, so die erst vierte Fleischermeisterin im gesamten Burgenland. Dass die wirtschaftliche Lage aktuell prekär ist, merkte sie aber auch schon bei ihrer Übernahme an (die BVZ berichtete).

Damit bleibt noch der ursprüngliche Standort in der Rosengasse 1, Pamhagen, den die Fleischerei Karlo bereits seit dem Jahr 1948 und Therese nun in vierter Generation betreibt. Vor dieser Filiale befindet sich auch der beliebte „Karlomat“, ein Automat, der eine Vielfalt an Waren aus Karlos Sortiment rund um die Uhr bietet. Ein kleiner Lichtblick unter tristen Umständen: die Filiale in Pamhagen hat nun auch montags durchgehend von 6 Uhr 30 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos finden sich unter www.fleischerei-karlo.at, www.facebook.com/martinkarlofleischerei, oder unter www.instagram.com/fleischereikarlo.

