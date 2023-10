Apetlon: Rocken gegen den Krebs

Bereits zum dreizehnten Mal lud Hausherr Roland Gruber am vergangenen Samstag ins Back to the Roots Apetlon, um gemeinsam Spenden für die Burgenländische Krebshilfe zu sammeln. Als Publikumsmagnete dienten dabei die hochkarätigen Bands Flaggerman Jansen, R.M.P, Black Stars, Fred Altmann und auch den Nachwuchsmusikern der „Rockin' Kids“ wurde bei dem Event für den guten Zweck eine Bühne geboten. BVZ-Reporter Sebastian Rappold war für die BVZ im vollen Haus dabei und fing mit seiner Kamera die Stimmung ein.