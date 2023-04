Illmitz: „Woodstock Weinroas“ eröffnet

Bereits zum zweiten Mal findet heuer die Woodstock Weinroas in Illmitz in Kooperation mit dem größten Blasmusikfestival Europas, dem Woodstock der Blasmusik, statt. Den Startschuss machte gestern, Freitag, die Eröffnung am Hauptplatz mit hochkarätigen Gästen wie Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Burgenland Tourismus Geschäftsführer Didi Tunkel, oder Tourismusverband Nordburgenland Geschäftsführer Patrik Hierner. In einer Vielzahl von Lokalen wird es dieses Wochenende Blasmusik vom Feinsten zu hören geben. Den Abschluss bildet dabei das klassische Frühschoppen, das am Sonntag ab 11 Uhr mit den Hopfenswingers in der Pusztascheune über die Bühne gehen wird.

Genaue Informationen zum Programm sind hier zu finden.

