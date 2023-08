Junger Rheumapatient nach neuer Therapie nahezu geheilt

Es ist eine lange Leidensgeschichte, die ein Jugendlicher aus dem Bezirk Bruck hinter sich hat: Bereits im Kindesalter erkrankte der heute 17-Jährige an Rheuma. Zahlreiche verschiedene Therapien und diverse Medikationen konnten zwar seine Schmerzen lindern, doch erzielten sie nicht die gewünschten Erfolge einer längerfristigen Erholung. Dies sollte sich ändern, als die Eltern des Jungen durch Bekannte auf eine Ärztin aus dem burgenländischen Seewinkel aufmerksam wurden. In Illmitz unterhält die Allgemeinmedizinerin Carmen Putz eine eigene Ordination und ist als Gemeindeärztin tätig. „Als meine eigenen Kinder nach einer Impfung erkrankten, habe ich mich nach alternativen Behandlungsmethoden umgesehen und zahlreiche Studienreisen ins Ausland unternommen“, erzählt Putz und fährt fort: „Schließlich wurde ich in der Nähe von Regensburg bei einem Arzt fündig, der eine hochmoderne Methode entwickelt hat, um dem Körper zu helfen sich selbst zu heilen. Dieses Gerät bzw. diese Therapie, INUSpherese oder Umweltapherese bezeichnet, ist vereinfacht gesagt eine Blutwäsche, bei der das vollständige Blut des oder der PatientIn nach und nach extrahiert wird.

Durch spezielle Filter werden die im Körper befindlichen schädlichen Stoffen wie zum Beispiel Pestizide, Insektizide, Schwermetalle und Mikroplastik herausgefiltert und das saubere Blut wieder zurück in den Körper gepumpt. Die aus dem Körper entfernten Stoffe werden in einem Speziallabor ausgewertet wodurch jeder Patient auch einen Überblick darüber bekommt, welche Giftstoffe seinen Körper und sein Immunsystem belastet haben. Zusätzlich werden während der Behandlung Vitamine in Form von Infusionen verabreicht, welche die weitere Entgiftung nach der Behandlung fördern. Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen und der daraus abgeleiteten Effizienz dieser Behandlungsmethode, entschied sich Putz dazu, solch ein herausragendes medizinisches Gerät für ihre Praxis zu beschaffen und war damit nicht nur die Erste in ganz Österreich, sondern bis vor kurzem auch die Einzige, die solch eine neuartige Behandlungsmethode anbieten konnte. „Diese Technik kann dabei in vielen Bereichen sehr hilfreich und nützlich sein. Entfernen, was dem Körper schadet, geben, was dem Körper fehlt, eliminieren von Krankheitserregern, dann kann der Körper sich selbst heilen und das ist das Schöne an dieser Methode der Präzisionsmedizin", erklärt Putz.

So auch beim Brucker Jugendlichen, dessen Vater nach der erfolgreichen Therapie überglücklich ist: „Man ist einfach nur dankbar, wenn für das eigene Kind nach Jahren des Leidens durch diese neuartige Behandlungsmethode eine unglaubliche Besserung des Gesundheitszustandes erwirkt wird.“ Und der jugendliche Patient meint dazu: „Ein gesunder Körper ist einfach nur toll und es macht das Leben wieder lebenswert.“ Die Kosten für diese Behandlung bewegen ist im niedrigen vierstelligen Betrag und werde nicht von den Krankenkassen übernommen, aber wie der Vater des Jugendlichen betont, „geben die meisten Autofahrer pro Jahr mehr Geld für den Erhalt ihres Autos aus, als diese Behandlung zur Wiederherstellung der Gesundheit kostet.“