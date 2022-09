Bezirk Neusiedl: Tourismus als Zankapfel im Wahlkampf

Werbung

Die Touristiker in der Region Neusiedler See schauen mit gemischten Gefühlen auf die Nächtigungsstatistik dieses Jahres. Lief das erste Halbjahr noch sehr gut, so sind die Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahr in den Sommermonaten teils dramatisch zurückgegangen: Die Tourismushochburgen Podersdorf und Illmitz verzeichneten im Juli etwa ein Minus von 17,9 und 20,4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr. In der Thermengemeinde Frauenkirchen muss man sogar einen Rückgang von 23,1 Prozent der Übernachtungen hinnehmen.

„Alle österreichischen Bundesländer haben in der Sommersaison 2022 gegenüber 2021 ein Nächtigungsplus erwirtschaftet, außer das Burgenland und die Steiermark, die ein gleiches Ergebnis wie 2021 verzeichnet.“

Rudolf Strommer

Obwohl es auch Gemeinden gibt, die ein Plus verzeichnen, wird nun Kritik aus Illmitz an den Tourismusstrukturen im Land laut. Rudolf Strommer, seines Zeichens nicht nur ÖVP-Seniorenbundobmann, sondern auch Obmann des Illmitzer Tourismusvereins „Naturlauben“, sieht die Gründe des Nächtigungsminus in der „Zerschlagung der örtlichen Tourismusverbände“ durch das neue Tourismusgesetz, das im Vorjahr in Kraft getreten ist. Das Ergebnis dieser Neuordnung sei niederschmetternd, sagt er: „Alle österreichischen Bundesländer haben in der Sommersaison 2022 gegenüber 2021 ein Nächtigungsplus erwirtschaftet, außer das Burgenland und die Steiermark, die ein gleiches Ergebnis wie 2021 verzeichnet.“

Die Verantwortung für das Ergebnis würden die Regionalverbände tragen, vor allem aber Burgenland Tourismus, weil nach der Gesetzesnovelle nur auf Landesebene zentral Werbeaktivitäten gesetzt werden dürften. „Werbung für das Burgenland kann sich aber nicht in 70 Euro Aufenthaltsbonus oder schräger Weinwerbung für das Burgenland in Fernsehspots, in denen weder ein Glas Wein noch eine Weinflasche zu sehen ist, erschöpfen“, so Strommer in Anspielung auf den kürzlich präsentierten Werbefilm mit dem neuen Testimonial, Schauspieler Nicholas Ofczarek.

Tunkel: „Vergleich mit 2021 ist unseriös“

Burgenland Tourismus Geschäftsführer Dietmar Tunkel lässt die Kritik nicht gelten. Er ortet „politische Polemik“ und relativiert auf BVZ-Anfrage: Man dürfe den Sommer 2022 nicht mit dem Vorjahres-Sommer vergleichen, das sei unseriös, betont er und erklärt, warum: „2021 war ein Ausnahmejahr nach den Lockdowns. Auslandsreisen waren nicht erwünscht und zum Großteil nicht erlaubt. Was dazu geführt hat, dass das Burgenland als „Inländer-Urlaubsland“ Rekord-Nächtigungszahlen – auch im Vergleich zum allgemeinen österreichischen und burgenländischen Tourismusrekordjahr 2019 – erzielt hat.“

Alle anderen Bundesländer, mit Ausnahme der Steiermark, hatten im Vorjahr einen massiven Nächtigungsrückgang. Ihr massives Minus aus 2021 hätten sie laut Tunkel trotz positiver Trends im Vergleich zu 2019 immer noch nicht aufgeholt. Dass das Burgenland seine Rekordwerte aus dem Vorjahr nicht halten konnte, begründet Tunkel mit wieder möglichen Auslandsreisen und der negativen Berichterstattung über den Neusiedler See.

