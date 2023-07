Zigeunerhöhle Partyknaller in Winden bei den Cave Sounds

Foto: Sebastian Rappold

Werbung

D ie Windener Jugend organisierte am Freitag wieder das legendäre Party-Event in der Windener Zigeunerhöhle: Die „Cave Sounds“ brachten die Stimmung wieder einmal zum Brodeln. Verantwortlich dafür waren die Acts von Febration, Karma und Philthy auf der Hauptbühne. Auf der beliebten zweiten D'n'B Stage mit EBB kamen die Drum and Bass Fans auf ihre Rechnung.