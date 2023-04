Bezirk Neusiedl: Unsicherheit bei Marillenernte

Minusgrade Anfang April heißen unruhige Nächte für Landwirte. Die empfindliche Marillenernte steht und fällt momentan mit der Entwicklung der Temperaturen der kommenden Nächte. Signifikante Einbrüche hat der Obstbauer Albert Leeb aus Sankt Andrä am Zicksee noch nicht erlitten. Seine Methode gegen Frostschaden ist die sogenannte Frostbewässerung.

Dabei umhüllt ein Eispanzer die Frucht, wodurch Wärme an diese vom gefrierendem Wasser übertragen wird. Jedoch ist diese Maßnahme vom Wind abhängig. Dieser darf dafür nicht stärker als 11 km/h sein. „Wenn die Bedingungen für die Bewässerung hinhauen würden, wäre das toll. Dann kann man die Ernte ganz normal abschließen“, erklärt der erfahrene Obstbauer. Die sogenannte Frostbewässerung ist laut Meinung des Sankt Andräers die „sicherste Variante“.

In Kittsee hingegen musste man bereits Verluste hinnehmen. Josef Maurovich, seit Samstag Obmann des Vereins „Kittseer Marille“, spricht von bis zu 50 Prozent seiner Ernte in bestimmten Lagen, die er durch den Frost der vergangenen Nächte bereits verloren hat. Letzte Woche versuchte dort man mit Gebläsearbeiten dem Schaden entgegenzuwirken. Dabei wird wärmere Luft aus höheren Luftschichten heruntergeholt. „Das war aber in diesem Fall sinnlos, da auch die Luft in den höheren Lagen kalt war“, erklärt der Obstbauer aus der größten Marillengemeinde Österreichs. Bis zu den Eisheiligen heißt es also noch zittern für die Marillenbauern.

Trotz allem lädt man am 15. April in Kittsee zum Marillenwandertag ein, wo im selben Zug auch die neue Marillenkönigin präsentiert wird. Los geht es mit der Wanderung im Schlosspark Kittsee. Neo-Obmann Maurovich berichtet, dass im Verein „frischer Wind“ mit jungen Gesichtern weht und man verstärkt auf Bio und Nachhaltigkeit setzen möchte. Die bisherige Obfrau, Maria Bezenek-Salvamoser, ist nun Schriftführerin und Wolfgang Frey ist auf Maurovichs bisherigen Posten des Obmann-Stellvertreters nachgerückt

