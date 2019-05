Die 3. und 4. Klassen der Volksschulen Parndorf, Neudorf, Pama, Gols, Frauenkirchen und Nickelsdorf haben daran teilgenommen.

Gemeinsam mit den Einsatzkräften hatten die Kinder einen Vormittag lang die Gelegenheit, ihre Geschicklichkeit und ihr Wissen zum Thema Sicherheit unter Beweis zu stellen. Im Teamwork galt es, knifflige Aufgaben zu lösen, von denen die Kinder auch viel neues Wissen mit nach Hause nehmen konnten.

Den Tagessieg der Kinderolympiade sicherte sich die Volksschule Pama - der Jubel war groß. Die "Sicherheitsmeister" aus Pama dürfen, gemeinsam mit der zweitplatzierten 4c aus Parndorf, am großen Finale am 27. Mai in Oberpullendorf teilnehmen.