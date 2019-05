Auf dieser Grundlage wurde der Rumäne Polizeiangaben vom Dienstag zufolge von seinem Heimatland ausgeliefert und am Freitag in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen.

Der Verdächtige soll sich am 27. März in den Bauernhof eingeschlichen haben. Der Hausbesitzer ertappte den 34-Jährigen und wollte ihn festhalten, stürzte aber bei der folgenden Rangelei, wie die Exekutive mitteilte. Das Opfer ließ die beiden Bankomatkarten sperren, eine davon wurde bei einer versuchten Behebung eingezogen.

Der Rumäne war bei der Einvernahme geständig. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.