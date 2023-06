Zugunglück Zug erfasste in Frauenkirchen Pkw: Eine Frau schwer verletzt

I n Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) hat ein Zug am Freitagnachmittag ein Auto erfasst. Eine 46-Jährige ist dabei schwer verletzt worden, berichtete die Landessicherheitszentrale.