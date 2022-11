"Universum" aus dem Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel

Werbung

Der Vogelzug ist eines der größten Naturwunder unseres Planeten. Das neue „Universum“ von Mario Kreuzer und Leander Khil beleuchtet das faszinierende Phänomen von einer ganz neuen Seite: „Zugvögel“ portraitiert Vogelarten, die im Laufe des Jahres einen wichtigen Knotenpunkt des internationalen Vogelflugverkehrs besuchen, den Neusiedler See. Der Film feiert am Dienstag, 8. November, um 20.15 Uhr auf ORF 2 Premiere.

Das Filmer-Duo Leander Khil und Mario Kreuzer. Die nächsten Universum-Filmprojekte spielen im Rheintal (Vorarlberg) und Guatemala (Mittelamerika). Foto: BVZ

Rotfußfalke, Brandgans oder Kampfläufer heißen die Hauptdarsteller der aufwendigen Produktion. Neben atemberaubenden Bildern liegt den Filmemachern am Herz, dem Publikum wirklich Neues über die Natur zu erzählen. Dass sich das Wunder des Vogelzugs keineswegs nur auf Frühling und Herbst beschränkt, ist für den Ornithologen Leander Khil besonderes wichtig: „Viele Menschen haben ein falsches Bild vom Vogelzug. Vögel wandern nicht nur zwei Mal im Jahr, sondern jeden Tag. Viele ziehen eigentlich ständig und pausieren nur kurz zum Brüten und Rasten.“

Um die Herrscher der Lüfte und ihre besonderen Verhaltensweisen einzufangen, kam modernste Technik zum Einsatz. „Dazu wurde ein Teleskop für unsere Filmaufnahmen adaptiert, um die höchstmögliche Vergrößerung zu erreichen“, erklärt Regisseur und Kameramann Mario Kreuzer. Für einzelne Spezialaufnahmen wurden außerdem trainierte Vögel mit Kameras versehen oder mit einem Ultraleichtflugzeug begleitet. Mehr als zwei Jahre lang arbeitete das Duo an dem Filmprojekt, überwiegend während der Corona-Pandemie.

Basis des Films bilden die Zugwege einzelner Exemplare, die von Vogelforschern mit GPS-Sendern markiert wurden. Noch nie konnten die Routen von Zugvögeln in solcher Exaktheit im Fernsehen gezeigt werden. Gedreht wurde im Burgenland und in Kärnten sowie an internationalen Stationen im Lebenslauf der Zugvögel. „In der endlosen Savanne Namibias suchten wir unter Nashörnern und Leoparden die kleinen Rotfußfalken - und fanden sie“, erinnert sich Kreuzer an den schwierigsten Auslandsdreh.

Die „Universum“-Folge ist nach der Ausstrahlung am Dienstag noch mindestens sieben Tage lang in der ORF-TVthek verfügbar.

