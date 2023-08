Überschwemmungen: Neusiedl am See bedankt sich mit Fest bei Helfern

Zum Dank für ihre tatkräftige Unterstützung und ihren unermüdlichen Einsatz hat die Stadtgemeinde Neusiedl am See alle freiwilligen Helferinnen und Helfer zu einer Dankesfeier am Neusiedler Grillplatz eingeladen, um den großartigen Zusammenhalt zu feiern.

„Das Starkregenereignis im Juni hat gezeigt, wie wichtig die Arbeit von Freiwilligen ist und wie gut der Zusammenhalt in unserer Stadt funktioniert. Das macht mich stolz und freut mich außerordentlich. Dank der Hilfe der Stadtfeuerwehr Neusiedl am See, der befreundeten Feuerwehren Andau und Breitenbrunn, sowie der Mitarbeiter vom städtischen Bauhof und zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer konnte die Situation damals gut bewältigt werden. Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben! Jeder Beitrag war wichtig,“ bedankte sich Bürgermeisterin LAbg. Elisabeth Böhm.