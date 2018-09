Ein Jäger erlitt durch Schrot Blessuren an Kopf, Rücken und Schulter, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland auf Anfrage mit. Er wurde in das Krankenhaus Eisenstadt transportiert. Über den Unfallhergang lagen vorerst keine näheren Angaben vor. Im Einsatz standen laut Landessicherheitszentrale Notarzt, Rettung, First Responder und Polizei.