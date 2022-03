„G´mischter Sotz“ in der Sektkellerei

Freitagabend fanden sich Sektliebhaber und Kunstfreunde in der Sektkellerei A-Nobis Szigeti in Zurndorf ein um einem musikalischen und wortgewandten "G'mischten Sotz" des Künstlerduos bestehend aus Stefan Haider (Hobbyprofimusiker) und Martin Franz Neuberger (Autor) zu lauschen. Das Publikum genoss dabei die Kostbarkeiten des Sektprodzenten Norbert Szigeti in entspannter Atmosphäre. Die BVZ ließ sich dieses Kultur-Event natürlich nicht entgehen!

