Österreichweit konnten sich junge Forscher und Kreative in der Kategorie „Create your world“ bei dem Medienkunstwettbewerb Prix Ars Electronica 2018 bewerben, die Gewinner wurden Anfang September in Linz gekürt.

Dabei ging der Preis in der Kategorie U14 ins Burgenland – in die NMS Zurndorf. Leon Haberleithner, Schüler der 4A, macht sich in seinem Film „Rise to the Future“ auf in eine abenteuerliche Reise in die Zukunft: Die Erde ist verlassen. Roboter blieben zurück. Die Menschheit lebt auf dem Mars.

Zwei Agenten reisen in die Zukunft

„Rise to the Future“ erzählt die Geschichte von zwei Agenten, die in die Zukunft reisen. Agent 1 sieht fliegende Autos. Er reist weiter in ein Haus. Dort wird er von einem Sicherheits-Roboter erwischt. Der Agent schießt, doch nichts geschieht. So flüchtet er. Agent 2 kommt mit dem Auto und gemeinsam reisen sie weiter. Am Mars finden sie die Menschheit. Sie verblassen und reisen zurück in ihre Zeit.

Das ausgezeichnete Video von Leon Haberleithner - es ist sein erster Action-Film - wurde im Rahmen des Ars Electronica-Festivals für mehrere Tage präsentiert.

Der Schüler freut sich sehr über den Preis, den er dafür erhalten hat: „Meine Lehrerin erzählte mir von dem Wettbewerb. Ich hatte sofort Ideen, also machte ich mit. Meine Familie unterstützte mich bei den Dreharbeiten. Während ich Regisseur, Kameramann und Agent 1 in einem war, spielte meine Schwester die zweite Agentin und den Roboter, auch als Kamerafrau war sie tätig. Meine Eltern waren zum Beispiel in die Szenen mit dem Auto involviert.“

Begeisterung für sein Engagement

Leon sei ein ausgezeichneter Schüler, betätige sich in der NMS Zurndorf bei diversen Schulveranstaltungen als begeisterter Kameramann, zeichne den Tag der offenen Tür, den Actionday, die Adventfeier und das Schulschlussfest auf und schneide in seiner Freizeit passende Videos für die Schulhomepage, erzählt die Direktorin der NMS Zurndorf Luise Maar. „Gratulation, Leon, wir sind sehr stolz auf dich! Weiterhin viel Freude und Erfolg in deiner weiteren Schullaufbahn!“