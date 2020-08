Gerüchte über Golfplatzprojekte, vor allem aber über jenes in Zurndorf, gab es in den vergangenen Jahren viele, nun lässt eine neue Verordnung der Burgenländischen Landesregierung „die Alarmglocken läuten“. Der Grüne Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller wundert sich: „Pläne für eine Golfanlage neben dem Friedrichshof gibt es schon seit 15 Jahren, diese sind bisher alle gescheitert. Jetzt gibt es offenbar einen neuen Anlauf. Die Landesregierung will zwar von einem Baustart offiziell nichts wissen, ändert aber gleichzeitig die Raumordnung, sodass künftig Wohnen auf neu errichteten Golfplätzen möglich ist.“ Damit könne seiner Meinung nach nur die Golfanlage in Zurndorf gemeint sein.

„Der nächste Schritt ist eine UVP“

Zurndorfs Bürgermeister Werner Friedl (SPÖ) bestätigt die Gerüchte auf Anfrage der BVZ und erklärt: „Seit bereits sechs Jahren arbeiten wir an dem Projekt ‚Golfplatz‘, jetzt soll es endlich soweit sein. Alle Beteiligten, wie Investor, Grundstücksbesitzer, Land und Gemeinde, sind nun dabei, das Projekt gemeinsam zu realisieren. Ein Gutachten eines Ornithologen liegt bereits auf, der nächste Schritt ist, eine Umweltverträglichkeitsprüfung, kurz UVP, in die Wege zu leiten.“ Der Ortschef weist zudem darauf hin, dass das Grundstück genau neben der Autobahn liege und aus diesem Grund die Bonität sehr niedrig, quasi bei null sei.

Man wolle mit dem Projekt das Gebiet neben dem Friedrichshof beleben und kultivieren: „Es wird auch Möglichkeiten geben, vor Ort Wohnraum zu schaffen, aber keine Hauptwohnsitze. Das ist wichtig zu betonen. Hierbei geht es lediglich um saisonbedingtes ‚Wohnen‘. Die Golfspieler sollen einfach die Option haben, sich dort aufhalten zu können“, führt Friedl aus. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf ungefähr 11 Millionen Euro.

Alarmiert zeigt sich auch der Grüne Bezirkssprecher Georg Tischler aus Gols: „Niemand gibt Informationen preis, auch den Bewohnern vom Friedrichshof sagt man nichts. Dabei bedeutet eine 18-Loch-Anlage samt Parkplätzen und Wohnhäusern eine enorme Belastung für das sensible Gebiet.“

„Bezirk verliert täglich wertvollen Boden“

Außerdem kritisieren Spitzmüller und Tischler, dass es nach wie vor keinen Bodenschutz-Masterplan für den Bezirk gebe: „Die ständigen Erweiterungen des Outlet Centers in Parndorf, das riesige Möbellager vom XXXLutz, die berüchtigten Fachmarktzentren sowie Industriegebiete vernichten täglich wertvollen Boden. Der Golfplatz beseitigt zusätzlich rund 30 Hektar Boden.“

Darauf angesprochen kontert Bürgermeister Werner Friedl: „Es wird hierbei nicht betoniert, sondern kultiviert. Alles passiert hier im Einklang mit der Natur.“