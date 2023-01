Illmitz strebt Kooperation mit Ischgl an

Werbung

Man sollte nie aufhören zu lernen. Das weiß auch der Illmitzer Bürgermeister Maximilian Köllner (SPÖ), der zusammen mit Vizebürgermeisterin Heidemarie Galumbo (ÖVP), dem Illmitzer Tourismusbüroleiter Gerhard Haider und Christian Gartner (Mitglied im Tourismusverband Nordburgenland) Ende Dezember eine Delegation bildete, um der Gemeinde Ischgl in Tirol einen Besuch abzustatten. Erklärtes Ziel dieses Besuchs war es, eine gemeinsame Kooperation herzustellen.

Zur Einordnung: Ischgl ist mit seinen nur knapp 1.600 Einwohnern österreichweit der Ort mit der größten Dichte an 4-Sterne-Hotels. 10.600 Betten stehen in 178 Hotels zur Verfügung, zuletzt wurden rund 1,2 Millionen Nächtigungen in einer Saison verbucht.

„Natürlich handelt es sich dabei um Wintertourismus“, so Bürgermeister Köllner im Gespräch. „Aber man kann immer voneinander lernen.“

Dichtes Programm während des Besuchs

Auf dem Plan standen Termine mit Bürgermeister Werner Kurz, der vor allem die beeindruckende Gemeindeinfrastruktur präsentierte, sowie mit Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Geschäftsführer, der Marketingleiterin und den Vorstandsmitgliedern des Tourismusverbandes Ischgl-Paznaun.

„Es ist wirklich unfassbar, was da gebaut und investiert wurde. Es hat sich auch jeder Zeit genommen, um zu sehen, auf welche Arten man gegenseitig voneinander profitieren kann“, so Köllner weiter. Neben einem gründlichen Austausch über touristische Fakten, Strategien und Unterschiede wurden auch Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Wein und Marketing ins Auge gefasst.

Für das heurige Jahr ist ein Besuch einer Abordnung aus Ischgl in Illmitz geplant. Nach dem Ausflug, der gemessen an der Zahl der zurückgelegten Kilometer einer der längsten ist, der in Österreich möglich ist, ist man jedenfalls guter Dinge, dass die Zusammenarbeit in irgendeiner Form Früchte tragen wird.

Führungswechsel im Illmitzer Tourismus

Gleichzeitig fand zuletzt ein Wechsel in der Geschäftsführung der ITB (Illmitzer Tourismusanlagen Betriebsgesellschaft) statt. Neben Bürgermeister Maximilian Köllner gehören nun auch Gerhard Haider als Leiter der Tourismusbüros und FP-Gemeinderat Konrad Tschida zur Geschäftsführung. Die ehemaligen Geschäftsführer Helene Wegleitner und Franz Haider traten im Zuge dessen ab.

