Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel kooperiert mit Wattenmeer

Der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel und der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer sind trotz beachtlicher Entfernung voneinander durch eine naturräumliche Verbundenheit geprägt. Aufgrund ihrer fachlich-inhaltlichen Nähe und freundschaftlichen Verbundenheit schlossen der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel und der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer eine Kooperationsvereinbarung. Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf sieht in der Vertiefung der Zusammenarbeit neue Chancen, die über die naturräumliche Ähnlichkeit und Verbundenheit hinausgehen: „Die beiden Regionen sind nicht nur durch die Gemeinsamkeiten im Naturraum und die Weite der Landschaft verbunden. Diese Kooperationsvereinbarung ist der Beweis dafür, dass der burgenländische Klima- und Naturschutz keine Landesgrenzen kennt und wir alle gemeinsam ein Ziel verfolgen. Mehr Biodiversität und mehr Nachhaltigkeit für unsere Region. Wir teilen auch die Bestrebungen, einen maßgeblichen Fortschritt in der möglichst naturverträglichen Einpassung der Erzeugung erneuerbarer Energien zu erzielen.“ Unterzeichnet wurde der Vertrag von Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, und dem Direktor des Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, Johannes Ehrenfeldner. Neben Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf nahm auch der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Österreich, Michael Klor-Berchtold, daran teil.

Peter Südbeck und Johannes Ehrenfeldner beim Unterzeichnen der Kooperationsvereinbarung. Foto: Klaus Zwinger

„Ich freue mich auf den persönlichen, interkulturellen Erfahrungsaustausch zwischen allen Abteilungen, vom Führungsteam bis zu den Rangern. Wir stehen vor zwei großen Herausforderungen. Zum einen dem Klimawandel und dessen Auswirkungen, zum anderen dem weltweiten Verlust an Biodiversität. Hier setzen die Nationalparke an. Sie sind ein Garant zum Erhalt der Biodiversität auf jenen Flächen, die in ihre Verantwortung übertragen wurden. Umso wichtiger ist es, europaweite, internationale Partnerschaften etablieren um gemeinsam entschlossen diesen Herausforderungen entgegenzutreten“, betont Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner. Eine der Hauptaufgaben bei der Partnerschaft werde es sein, die Jugend für das Leben mit der Natur zu begeistern.

Und so ähnlich die Ziele der beiden Nationalparks sind, so unterschiedlich sind die Herausforderungen: während man im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel mit dem niedrigen Grundwasserspiegel und folglich mit ausgetrockneten Salzlacken kämpft, macht in Niedersachsen der steigende Meeresspiegel den Vögeln mit höheren Fluten zur Brutzeit zu schaffen. Dennoch und gerade deswegen spielt diese Kooperation laut Peter Südbeck so eine große Rolle - um gemeinsam voneinander lernen zu können.

