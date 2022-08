Derbysieg für SPG Hrvati

Werbung Bad Tatzmannsdorf Anzeige ROCK ON THE WATER. Das Sommerevent im AVITA!

Raiding nahm die Meister-Euphorie der vergangenen 2. Klasse Mitte-Saison in die neue Saison mit und drehte bei der SPG Hrvati einen 1:0-Rückstand noch vor der Pause und führte nach 45 Minuten 3:1.

Der Gäste-Vorsprung hielt bis zur Schlussphase, dann schlugen die Hausherren zurück - drei Tore in der Schlussviertelstunde inklusive Last Minute-Treffer sorgten am Ende noch für einen Sieg der Gastgeber. Mehr zum torreichen Derby gibt es in der kommenden Printausgabe. Die besten Bilder vom Spiel gibt es schon jetzt.

