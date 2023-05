Knapp 1.000 Teilnehmer waren am Sonntag in Kobersdorf dabei. Dabei marschierte man vom Sportplatz zum Gemeindeamt. Bürgermeister Andreas Tremmel und Vize Natascha Thurner freuten sich, dass Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu den vielen Gästen gehörte. Doskozil betonte: „Egal, wo ich hingekommen bin die letzten Wochen, die Themen sind immer die gleichen. Man will einen anständigen Lohn haben. Man will Spitäler, die funktionieren, man will eine Wohnung, die man sich leisten kann, die beste Ausbildung für die Kinder und eine ordentliche Pension.“

Er meinte, dass er mit der Kandidatur für den Bundesvorsitz ein Risiko eingehe, denn zunächst müsse er die Mitgliederbefragung und dann auch Wahlen gewinnen. „Aber man muss im Leben etwas riskieren und nicht an Funktionen hängen. Nicht die Spitzenfunktionäre oder Personen sind am wichtigsten, am wichtigsten ist die Partei.“

Video von Doskozil-Rede Politischer 1. Mai: Tag der Arbeit im Zeichen des „SPÖ-Wahlkampfs“

Auch Bezirksvorsitzender Heinrich Dorner führte aus: „Der einzige, der die Bewegung voranbringt, der auch bei Strukturen ansetzt und kritische Fragen stellt, ist Hans Peter Doskozil. Meine Unterstützung und die des Bezirkes Oberpullendorf hast du.“

Vollbild Mehr aus Oberpullendorf 1. Mai SPÖ-Bezirksmaifeier: 1.000 Teilnehmer in Kobersdorf Vernissage Harro Pirch zeigt „Eindrücke“ in Unterrabnitz Jubiläum Zehnte Wanderung mit dem Verein USKL in Kalkgruben Mehr Top-Stories Video von Doskozil... Politischer 1. Mai: Tag der Arbeit im Zeichen des „SPÖ-Wahlkampfs“ Genussmarkt Pöttschinger Meierhof: Vierte Auflage vom Kul(t)inarium Firma gab es nicht Pool-Projekte endeten katastrophal: Prozess FB 1 /106 Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel Anzeige 1. Mai SPÖ-Bezirksmaifeier: 1.000 Teilnehmer in Kobersdorf . Die Kundgebung des Bezirks Oberpullendorf fand heuer in Kobersdorf statt.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.