Österreich radelt zur Schule: Horitschon erreicht 1. Platz

Von 20. März bis 17. Juni fand heuer die Aktion „Österreich radelt zur Schule“ statt, an der insgesamt 117 Schulen aus ganz Österreich teilnahmen. In der Kategorie „Neueinsteiger“ konnte die Mittelschule Horitschon den Sieg für sich verbuchen. 180 von 226 Schülern sowie Lehrer beteiligten sich an der Aktion. Mit fast 11.600 zurückgelegten Kilometern erreichte die MS Horitschon auch im Burgenland den ersten Platz und wird dafür im Oktober bei der großen Preisverleihung von „Burgenland radelt“ ausgezeichnet.

