Jubiläum für Mittelburgenländisch Ungarischen Kulturverein

Bürgermeister Johann Heisz (2.v.r.) bedankte sich bei den früheren Obmännern Christian Kantor, Sandor Kulman, Josef Hofer, Ernst Kulmann und der jetzigen Obfrau Elizabeth Hausmann-Farkas. Foto: Michaela Grabner

„Oberpullendorf – Felsöpulya. Was auf der Ortstafel steht, wird seit genau 20 Jahren vom Mittelburgenländisch Ungarischen Kulturverein (MBUKV) bewahrt: die Sprache und Kultur der ungarischen Volksgruppe! In der Stadtgemeinde und auch über ihre Grenzen hinaus im gesamten Mittelburgenland“, heißt es am Beginn der Festschrift, die der MBUKV anlässlich seines 20-jährigen Bestehens herausgebracht hat. Das Jubiläum wurde außerdem mit einem bunten und umfangreichen Programm mit zahlreichen Fest- und Ehrengästen im Rathaussaal gefeiert, das von Operetten-Stücken und einer Balletteinlage über Tanzdarbietungen von der ungarischen Kindertanzgruppe, die in Kooperation mit der Volksschule Oberpullendorf geführt wird, dem Ungarischen Kultur- und Tanzverein Unterwart, den Csárdáslányok und der Ungarischen Volkstanzgruppe Napraforgók Wien bis zu Auftritten des neuen und des traditionellen Chors des MBUKV sowie einem anschließenden Mulatság gefeiert.

Viele Ungarn aus Ober- und Mitterpullendorf waren ursprünglich beim Burgenländisch Ungarischen Kulturverein in Oberwart Mitglieder gewesen. 2003 erfolgte dann die Gründung eines eigenständigen Vereins auf Betreiben von Ernó Kulmann, der damals Vorsitzender des Ungarischen Volksgruppenbeirats gewesen ist, sowie Pál Major. Erster Obmann war Josef Jenei, ihm folgten an der Spitze des Vereins Josef Hofer, Śandor Kulman, Christian Kantor und seit April 2023 übt Elizabeth Hausmann-Farkas die Funktion der Obfrau aus, die beim Festakt unter anderem meinte: „Durch den Mittelburgenländisch Ungarischen Kulturverein wurde eine Plattform geschaffen, um die ungarische Kultur zu erhalten, zu pflegen und zu teilen. So hat der Verein auch zur kulturellen Vielfalt und zum interkulturellen Austausch beigetragen.“