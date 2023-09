Jugend Nebersdorf feierte Jubiläum

Mit einem kroatischen Abend mit der Band „Koprive“ sowie Sängerin Lidija Bačić aus Split starteten die Feierlichkeiten zum 30 Jahr-Jubiläum der Jugend. Am Samstag bereitete man ein buntes Nachmittagsprogramm für Kinder – inklusive Spielestationen, Hüpfburg und Kinderschminken –, einen Auftritt der Colourful Dancers und ein Mini Soccer Turnier vor. Am Abend duellierten sich 24 Teams im Beer Pong. Der Abschluss der Jubiläumsfeier erfolgte am Sonntag mit einem Frühschoppen mit dem Musikverein Draßmarkt, einem Folklorenachmittag mit den Zelenjaki sowie einer Tombolaverlosung.

Bürgermeister Martin Karall, der in den 90er-Jahren selbst die Funktion des Obmannes inne hatte, gratulierte zum Runden und meinte, dass die Jugend einer der wichtigsten Vereine der Gemeinde ist, wo Jugendliche erstmals lernen, wie man Events organisiert und wie man mit Behörden und der Gemeinde zusammenarbeitet. Gegründet wurde die Jugend 1993, nachdem das letzte Wirtshaus des Ortes zugesperrt wurde.