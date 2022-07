Ausstellung in Neckenmarkt wurde feierlich eröffnet

Werbung

Die Gemeinde, Pfarre und die Burschenschaft Neckenmarkt sowie die Diözese Eisenstadt luden am Samstag der Vorwoche zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung „400 plus - Eine Fahne, die aus dem Gestern in das Morgen weht“.

Die Ausstellung ist in den vergangenen Wochen und Monaten anlässlich des 400. Bestandsjubiläums des Neckenmarkter Fahnenschwingens aufgearbeitet und gestaltet worden. „Die ausgetragene Schlacht bei Lackenbach 1620, in welcher die Neckenmarkter Bauern ihre Treue und Hilfsbereitschaft bewiesen haben, hat nicht nur die Familiengeschichte des Hauses Esterhazy nachhaltig verändert, sondern diese Schlacht stellt den Ursprung unserer zentralsten Tradition in Neckenmarkt dar: das Neckenmarkter Fahenschwingen. Die Fahne ist das sichtbare Zeichen für diese tiefverwurzelte Tradition“, so Bürgermeister Hannes Igler.

Die Burschenschaft von Neckenmarkt wurde vom Hause Esterhazy im Jahr 1622 als Dank für ihren Einsatz und ihre Treue mit einer Fahne betraut, welche jährlich am Sonntag nach Fronleichnam vom Fähnrich, dieser wird von der Burschenschaft gewählt, geschwungen wird. Seit 2018 darf sich das Neckenmarkter Fahnenschwingen auch als UNESCO immaterielle Kulturerbe betiteln. Mit der Leitung und Umsetzung der Jubiläums-Ausstellung wurde Bernhard Weinhäusel betraut. „Das Fahnenschwingen ist der identitätsstiftende Kern für das Neckenmarkter Dorfleben. Um die Bewusstseinsbildung zu stärken, wurde auch die Jugend mit einem Konzept, das in den öffentlichen Raum geht, mit eingebunden“, erklärte Weinhäusl.

Keine klassische Ausstellung

Gemeinsam mit Künstler Martin Helge Hrasko alias Marcello und Anna Mattes gestaltete die Jugend die Aufschrift „Eine Fahne, die aus dem Gestern in das Morgen weht“ über dem Arkadenbogen des Gemeindeamtes. Hrasko und Mattes schufen außerdem ein großes Gemälde an der Fassade des Fahnenschwingermuseums, dass unter anderem die beiden Kontrahenten der Schlacht, Gabor Bethlen und Nikolaus Esterhazy, zeigt. „Es hat sich schnell herausgestellt, dass es hier um etwas Großes geht, dass man nicht in einen kleinen Raum einsperren kann. Und so ist das Projekt auf den öffentlichen Platz vor dem Gemeindeamt hinaus gewachsen“, meinte Künstler Martin Helge Hrastko.

Im Erdgeschoss der Gemeinde wurde die Geschichte der Schlacht von Lackenbach und des Fahnenschwingens aufgearbeitet. „Die Ausstellung lässt uns nicht nur zurück, sondern auch nach vorne blicken. Daher der Titel ‚400 plus‘. Wir haben eine zeitgemäße und friedliche Sichtweise auf die Geschichte der Tradition geworfen. Die Fahne steht als Zeichen des Friedens“, erklärte Ossi Gruber, der für die inhaltliche Umsetzung zuständig war.

Mit dem Wandgemälde. Franz Ecker, Margit Wieder, Bernhard Weinhäusel, Martin Helge Hrasko (Marcello), Ildikó Weinhäusl-Farkas, Altbischof Paul Iby, Anna Mattes, Brigitte Kriszanits, Alex Zörfusz, Anna Ecker, Christian Klaus und Bürgermeister Hannes Igler. Foto: BVZ

Im oberen Stockwerk der Gemeinde sind die aktuelle Fahne, mehrere Zunftfahnen aus dem 18. und 19. Jahrhundert sowie weitere Ausstellungsstücke rund um das Fahnenschwingen ausgestellt. Im Treppenaufgang findet man eine Foto-Collage mit Bildern des diesjährigen Jubiläums-Fahnenschwingens.

Die Ausstellung kann bis Herbst zu den Öffnungszeiten der Gemeinde besichtigt werden.

Die Highlights der Ausstellung wurden auch in einem 108 Seiten starkem Buch zusammengefasst, dass im Gemeindeamt bestellt werden kann. „Es ist ein Stück der Ausstellung, das man mit nach Hause nehmen kann und ist ein Mix aus Ausstellungskatalog und Fotobuch“, ergänzte Anna Mattes bei der Eröffnung.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.