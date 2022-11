Ideen für ein lebenswertes Oberpullendorf

Werbung

Der fünfte und letzte Treffpunkt Oberpullendorf im heurigen Jahr ging auf Einladung des Vereins BLOP! (Bewegung für ein lebenswertes Oberpullendorf), der Bürgerbeteiligung ermöglichen und forcieren will, im Sonnenland Teamspace über die Bühne.

Dabei wurden wieder jede Menge Ideen für eine lebenwerte Stadt gewälzt. Inputs, die in Hinblick auf Einsparungen zur Sprache gekommen sind, waren etwa der Verzicht oder die Einschränkung der Kirchenbeleuchtung, die Nutzung des WCs im 14er-Haus als öffentliche Toilette anstelle des Baus eines neuen WCs am Hauptplatz, Fußballmatches ohne Flutlicht oder Begegnungszonen, wodurch man einerseits die Lebensqualität steigere und andererseits keine Gehsteige mehr brauche.

In Hinblick auf die Spielplätze waren sich die Anwesenden einig, dass es neben dem in Mitterpullendorf einen weiteren in Oberpullendorf brauchen würde. Als mögliche Standorte wurden das Schwimmbad, die ehemalige Oase im Bereich der Fußgängerbrücke über den Stooberbach und das Areal hinter dem 14er-Haus andiskutiert. Eine andere Idee war die Schaffung eines Streetsoccerplatzes für die Jugend, da immer öfter Jugendliche am Hauptplatz Fußball spielen.

