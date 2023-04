Musikverein Deutschkreutz feiert Jubiläum

Werbung

Die Blasmusik wird in Deutschkreutz schon weit über 100 Jahre lang hochgehalten. Großer Idealismus und Freude an der Musik führten 1973 zur Gründung des Musikvereins. Durch die Unterstützung von Gemeinde und Bevölkerung konnten damals erste Instrumente und Notenmaterial angekauft werden. 1976 wurde die erste Langspielplatte mit dem Namen „Für lustige Leut“ produziert. Bis heute folgten noch weitere fünf CDs und mehrere Video-DVDs von Konzerten. „Das kulturelle Leben in der Gemeinde wurde stets vom Musikverein mitgestaltet, sei es bei kirchlichen Festen oder öffentlichen Veranstaltungen. Besondere musikalische Bedeutung erlangten unser traditioneller Adventabend sowie das alljährliche Frühlingskonzert“, berichtet Obmann Markus Reinfeld, der sich über 60 Mitglieder des Vereins freuen darf.

„Die Motivation und der Ehrgeiz, den Musiker und Funktionäre an den Tag legen, sind beispielgebend für ein funktionierendes Miteinander von Jugend und Erwachsenen. Die Blasmusikkapelle Deutschkreutz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die burgenländische bzw. österreichische Blasmusiktradition zu pflegen und zu erhalten“, so Reinfeld.

Vor über zehn Jahren wurde auch die „Mini-Musi“ ins Leben gerufen. Die Nachwuchsarbeit zählt heute zu den wichtigsten Zielen des Vereins: „Neben diesem Nachwuchsorchester setzen wir auch Akzente mit der Bläserklasse Deutschkreutz. Es gibt aber auch Kooperationen mit der Musikschule, der Volksschule und der Mittelschule“, ergänzt der Obmann.

Am 30. April (17 Uhr) wird zum Jubiläumskonzert ins Vinatrium geladen. Dabei erwartet die Zuhörer ein vielseitiges Programm, das von Werken von Johann Strauß über karibische Klänge bis hin zu 80er- Jahre-Hits reichen wird. Außerdem werden junge Solisten Solostücke zum besten Geben und so ihr Können präsentieren.

Höhepunkt des musikalischen Jahres des Musikvereins ist das Jubiläumsfest samt Bezirksblasmusiktreffen, das von 14. bis 16. Juli stattfinden wird.

