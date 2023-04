Hochwasserschutz in Rattersdorf vor der Fertigstellung

Werbung Wir starten in die Eissaison Anzeige Eis des Jahres 2023

Die Errichtung des Hochwasserschutzes durch die Wildbachverbauung am Siebenbründlbach schreitet mit großen Schritten voran. Derzeit werden noch Endarbeiten an der über 700 Meter langen Ortseindeckung des Gerinnes durchgeführt. Danach wird das noch ausstehende Hochwasserrückhaltebecken am Hauptgraben mit einem Volumen von rund 28.000 Kubikmeter errichtet.

Sektionsleiter Christian Amberger und Gebietsbauleiter Stephan Vollsinger machten sich bei einem Lokalaugenschein ein Bild vom Fortgang der Arbeiten. Sie weisen darauf hin, dass schon jetzt ein guter Basisschutz besteht, da die Hochwasserrückhaltebecken am Lagerbergbach und am Quellbach mit einem gesamten Volumen von rund 40.000 Kubikmeter schon in den vergangenen beiden Jahren fertiggestellt wurden. Aus derzeitiger Sicht sollten im Herbst die Arbeiten beendet werden können. Mit den Maßnahmen werden rund 140 Wohn- und Gewerbeobjekte, 1700 Laufmeter Landes- und Gemeindestraßen und die gesamte betroffene Infrastruktur nachhaltig geschützt.

Die gesamte Investition beträgt 6,75 Millionen Euro und wird zu 50 Prozent vom Bund, zu 45 Prozent vom Land und zu 5 Prozent von der Gemeinde getragen.

