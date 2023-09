„Aislstarke“ Unterstützung für Piringsdorfer Familie

Die Piringer Heubauern rund um Markus Maschler veranstalteten das bereits 6. Aislfest bei der Sulzquelle. Begonnen als private Feier einiger Freunde hat sich das Fest, für das der weiße Esel Toni Namensgeber gewesen ist, zu einem großen Fest entwickelt, das mittlerweile nicht mehr nur Leute aus dem Dorf, sondern aus der gesamten Umgebung anzieht. Die Piringer Heubauern haben aber auch keine Mühen gescheut, um große und kleine Gäste bestens zu unterhalten und zu versorgen. So standen die Gramüposcha und später die Graveyard Avenue auf der Bühne. Die Kinder hatten Spaß in den Hüpfburgen, beim Schminken, bei der Kutschenfahrten und beim Eselritt auf Toni. Und auch für das leibliche Wohl war von Stelzen vom Grill bis zum Eis aus dem mobilen Ice Cream Monkey Stand von Ralph Csitkovits bestens gesorgt. Sämtliche freie Spenden kamen einem guten Zweck in Piringsdorf zugute.

Nun konnte Markus Maschler der Familie Mayer aus Piringsdorf 500 Euro und eine Playstation PS5 für Sohn Killian übergeben.