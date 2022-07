FREITAG, 15. JULI (18 Uhr bis 6 Uhr) DIRNDL MEETS LEDERHOSN : Oktoberfeststimmung im Sommer, umrahmt mit Livesound von EGON 7 (Ö3 Coverband, ORF Studioband, David Hasselhoff Tourband) und den FÜRSTEN

SAMSTAG, 16. JULI (18 bis 6 Uhr) ELECTRO CIRCUS: Allerfeinster Festivalsound im Mega Zirkuszelt von SHANY aus Italien (Electric Love, Austria goes Zrce, Secret Island), DJ SELECTA aus Österreich (Electric Love, Remixer and Producer), MC APSTER aus den Niederlanden (Electric Love, Tomorrowland... worked with: Martin Garrix, Hardwell, Nicky Romero, Angerfist, Dimitri Vegas & Like Mike, Nervo, Lil Jon, Reh3b...), WHISK aus Österreich und NERIB (Legendary Resident)

MONTAG 18. JULI (16 bis 4 Uhr) RAHA MONDAY: Als krönenden Abschluss gibt es am Montag feinsten RAHA Sound von den RAHA Allstars FILTHY BEATZ (Novarock, Frequency, U4...), NYRO, ROMSCH und RAHA.