Ein ganzer Ort feiert Geburtstag

Steinberg wird 800 Jahre und der ganze Ort feiert mit. Daher werden die zweitägigen Feierlichkeiten auch mit einem Dorffest der Vereine am 4. August starten. Ab 17 Uhr werden beim Gemeindezentrum alle Vereine aus dem Ortsteil – das Gesunde Dorf, die Kegler, der Dartclub, die SPÖ, die ÖVP, der Sportverein, und die Burschen – sowie die Feuerwehr gemeinsam für Gaumenfreuden und Erfrischungen sorgen. Das musikalische Rahmenprogramm bestreiten die Stoaberis und es wird auch eine Hüpfburg und eine Schaukel gratis für die jüngsten Festbesucher geben. Auf der Leinwand vor dem Gemeindezentrum werden Bilder von den Aktivitäten der Vereine zu sehen sein.

Der eigentliche Festakt findet am 5. August (ab 16 Uhr) statt und wird von den Kindern von Kindergarten und Volksschule eröffnet. Diese haben dem Jubiläum schon im Vorfeld des Festes ihren Stempel aufgedrückt und ihre Ideen zu „800 Jahre Steinberg“ im Rahmen eines Malwettbewerbs farbenfroh zu Papier gebracht. Die Kunstwerke werden beim Jubiläumsfest nicht nur das Festzelt schmücken, drei von einer Jury ausgewählte Motive sind auch als Etiketten auf den beiden Jubiläumsweinen bzw. dem Jubiläumstraubensaft zu sehen (siehe auch Infobox unten).

Neben der Prämierung der Gewinner wird die Präsentation des von Otto Tillhofs verfassten Buches über die Geschichte Steinbergs (siehe auch Seite 26) ein Höhepunkt des Festakts sein. Im Anschluss wird zu einem Dämmerschoppen mit dem Musikverein Dörfl geladen, der zuvor gemeinsam mit dem Kirchenchor Steinberg den Festakt musikalisch umrahmen wird.

Vielseitige Geschichte

Die Steinberger Hauptstraße Mitte der 30er-Jahre. Foto: zVgTillhof

Rechtzeitig zum Jubiläumsjahr hat Otto Tillhof sein über 500 Seiten starkes Werk „Die Geschichte Steinbergs“ vollendet.

Er war in Archiven in Eisenstadt, Forchtenstein, Wien, Sopron, Györ, Budapest und Bratislava, hat sogar Ungarisch gelernt, um Urkunden im Original lesen zu können und arbeitet schon seit rund zwanzig Jahren an der Erforschung der Steinberger Geschichte. Rechtzeitig zum Jubiläumsjahr hat Otto Tillof, ehemaliger Bürgermeister, nun sein in mehrfacher Hinsicht vielseitiges Buch „Aus der Geschichte von Steinberg“ herausgebracht.Jahrhundertelang größte Gemeinde in Bezirks-MitteAuf über 500 Seiten kann man in die Vergangenheit des Ortes eintauchen. So erfährt man etwa, dass Steinberg immer Teil der Herrschaft Lockenhaus gewesen ist, die den Esterházys, vorher den Nádasdys, den Kanizsais und den Güssingern gehörte, dass die Esterházys Steinberg und Oberloisdorf 1678 an die Raaber Jeusiten verpfändeten und erst 1749 wieder zurücklösten oder, dass Steinberg im Zentralraum des Bezirks Oberpullendorf jahrhundertelang die größte Gemeinde gewesen ist.

Foto: Michaela Grabner

Die erste Erwähnung Steinbergs im Jahr 1223 erfolgte übrigens in einer Urkunde, die sich im Benediktinerkloster Pannonhalma befindet. „Es geht darin um eine Grundstücksschenkung an die Zisterzienser von Klostermarienberg. Unter den zahlreichen Zeugen sind die Brüder Martinus und Albertus de Steinberch angeführt. Sie hatten ihren Sitz offenbar auf der Festung auf dem Steinberger Kirchberg“, erläutert Otto Tillhof. „1289 wurde in der Güssinger Fehde die Festung Stainperge zerstört. In einer Urkunde aus dem Jahr 1285 ist von den Weinbergen im Grenzgebiet zwischen Oberloisdorf und Steinberg die Rede – ein Nachweis des frühen Weinbaus in dieser Gegend.“Von den Mühlen bis zu den Märkten Das Buch behandelt aber etwa auch ausführlich die Geschichte der Steinberger Mühlen, darunter jene turbulente des Müllers Merth Haberler und seines Sohnes Andre, dem der Lockenhauser Verwalter Paul Rosenstingl wegen der seinem Vater angetanen Unbill vom Komitatshusaren solche Prügel verabreichen ließ, dass er drei Tage am Bauch auf dem Boden gelegen ist. Spannend auch die Geschichte vom Müller und Schiffbauer Joni Stipkovits. Viel hat Tillhof auch über die Adeligen geschrieben — zuerst Stancsics, dann Ányos, Bácsmegyei, Nedeczky, Györffy, Jeszernitzky —, die rund ein Sechstel von Steinberg besaßen. „Ihnen gehörten alle Häuser vom Gasthaus Koo in Richtung Oberloisdorf, auf beiden Seiten, wobei das Ortsende die heutige Meistergasse, schräg gegenüber der Florianikapelle gewesen ist.“

Ausführlich beleuchtet hat Tillhof dann auch die Hafner und Zünfte, das Steinberger Marktrecht und die Märkte sowie die Geschichte der Wirtshäuser, der Fleischhacker, der Schmieden, der Bäcker und der Greißlereien, die bis zum Ende der Feudalzeit 1948 alle drei Jahre vom Lockenhauser Verwalter verpachtet wurden.Auswanderergeschichte als persönliches SteckenpferdBreiter Raum im Buch wird auch der Schul-, der Kloster- und der Kirchengeschichte allgemein eingeräumt. „Pfarrer Adler hat in der Pfarrchronik über die Steinberger um 1860 geschrieben, dass sie überhaupt ihren eigenen Stolz hätten, was wahrscheinlich daher rühre, dass ihr Ort ein Marktflecken sei. Auch würden viele ihr Maul sehr voll nehmen. Allerdings: 'Ihr Herz ist größer als ihr Maul. Wenn die Kirche etwas braucht, sind die Steinberger immer zu Opfern bereit.'“ Umfangreich hat sich Tillhof auch der Auswanderergeschichte gewidmet, die sich im Zuge seiner historischen Recherchen zu seinem persönlichen Steckenpferd entwickelt hat. „Ich habe dabei etliche Verbindungen mit den Nachkommen von Steinberger Auswanderern geknüpft, einige waren im Vorjahr hier“, erzählt Tillhof. Aktuell ist er in Kontakt mit den Nachkommen einer gewissen Anna Hafner, in Idaho, Washington und Alaska. Sie hatte einen Böhm Piringsdorfer Abstammung gehelicht und die beiden wanderten 1873 mit fünf kleinen Kindern aus.

Ausführlich behandelt hat Tillhof dann auch die Geschichte Steinbergs während und zwischen der beiden Weltkriege und in der Nachkriegszeit sowie zur Zeit der ersten Republik. Auch die NS-Zeit hat er ausführlich recherchiert und beschrieben ebenso wie die Zeit nach dem Einmarsch der Russen.

Abgerundet wird das Buch mit der Präsentation der Vereine sowie der Beschreibung von Persönlichkeiten aus Steinberg, etwa sämtlicher Bürgermeister, dem Landeshymne-Texter Ernst Görlich, Domherr Bertha, Mundartdichter Eugen Mayer, Ehrenbürger Dr. Domitrowitsch oder das Steinberg Trio, bildendener Künstler und Künstlerinnen sowie besonderer Sportler und Sportlerinnen. „Ich wollte mit dem Buch Steinberg der Bevölkerung näher bringen“, so Tillhof.

Geschichte als Passion. Otto Tillhof (2.v.r.) forschte viel über die Auswanderung nach Amerika — im Bild ist er mit Nachkommen von Auswanderern sowie Vizebürgermeister Stefan Guczogi und Gemeindevorstand Rene Baumgartner zu sehen. Foto: Jennifer Priedl

Meine Region kurz notiert

Photovoltaik-Anlage am Gemeindedach

Am Dach des Gemeindezentrums wird im Herbst eine Photovoltaikanlage mit 40 kw/peak Leistung errichtet. Nicht nur das Gemeindezentrum soll mit Strom versorgt werden, sondern über eine Energiegemeinschaft auch der nahe gelegene Kindergarten.

2. Bründltag bei Wallfahrtskapelle

Bei der Wallfahrtskapelle Maria Bründl findet am 15. August der 2. Bründltag statt. Die Messe findet an diesem Tag ausnahmsweise schon um 9 Uhr statt und nicht wie gewohnt um 10 Uhr.

Schmankerl bei Feuerwehrfest

Mit besonderen Schmankerln wird die Feuerwehr Dörfl bei ihrem Feuerwehrfest am 12. und 13. August aufwarten. Am Samstag findet ab 17 Uhr ein Grillabend statt, bei dem als Special Piltaler und Pilzwürstel serviert werden. Ab 18:30 Uhr spielt die Hie und Daou Msi einen Dämmershoppen. Am Sonntag geht es mit einem Frühshoppen mit dem Musikduo Rainer & Manfred weiter.

Von 11:30 Uhr bis 14 Uhr wird Mittagessen aufgetisch, unter anderem Pulled Prok Burger und gegrillter Halloumi auf Salat. An beiden Tagen gibt es eine gratis Hüpfburg für die Kinder.

Große Nachfrage nach Betreuung

Vergangenes Schuljahr wurde die Nachmittagsbertreuung der Volksschüler erstmals nicht im Kindergarten sondern mit einer Freizeitpädagogin in den früheren Räumlichkeiten von Kind und Co. hinter der Volksschule abgehalten. Der Zuspruch wäscht, weshalb man ab kommenden Herbst die Betreuung am Nachmittag auf zwei Gruppen aufteilen wird. 36 Kinder sind für Herbst bereits zur Nachmittagsbetreuung angemeldet.

Dämmershoppen des Musikvereins

Der Musikverein Dörfl veranstaltet am Samstag, dem 2. September, einen Dämmershoppen mit der Blasmusik Bohemia im Gasthaus Faymann. Um 18 Uhr werden die Musiker und Musikerinnen des Musikvereins selbst ein Platzkonzert geben. Ab 19 Uhr spielt dann die Balsmusik Bohemia. Es wird auch eine Tombola mit wertvollen Preisen geben.

Feuerwehrjugend fährt zum Bundesleistungsbewerb

Auf nach Lienz. Die Jugendlichen der Feuerwehr Steinberg schafften beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Gols auch die Qualifikation für den Bundesbewerb. Der Jubel war entsprechend groß. Foto: FF Steinberg

Als eine von vier Gruppen dürfen die Steinberger Jungflorianis das Burgenland von 18. bis 20. August bei den österreichweiten Wettkämpfen in Lienz (Osttirol) vertreten.

Gleich doppelten Grund zum Jubeln hatten die Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg nach dem Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Gold. Nicht nur, dass man sich im Bewerb um Silber mit Platz 3 bis aufs Stockerl kämpfte, durch die starke Gesamtleistung – im Bewerb um Bronze landete man auf den ebenfalls ausgezeichneten vierten Platz — qualifizierten sich die Steinberger auch für den Bundesleistungsbewerb. Dieser findet von 18. bis 20. August in Lienz (Osttirol) statt. Die Steinberger werden das Burgenland gemeinsam mit drei anderen Jugendwettkampfgruppen vertreten.

Rund 700 Feuerwehrjugendliche werden zu diesem Großevent erwartet, das alle zwei Jahre stattfindet und bei dem sich die besten Jugendgruppen aus ganz Österreich messen werden. Auch Gäste aus benachbartern Ländern haben sich zum Bewerb angemeldet.

Foto: zVg

Bunte Jubiläumsfahne und neuer Lindenbaum

Foto: Gemeinde Steinberg

Zum Ausklang des Jubiläumsjahres sind noch zwei Aktionen im Herbst geplant.

Als Nachgang zum großen Jubiläumswochenende Anfang August sind im Herbst noch zwei weitere Aktionen im Zeichen von 800 Jahre Steinberg geplant.

So sollen alle Zeichnungen, die im Zuge des Malwettbewerbs 800 Jahre Steinberg entstanden sind, auf eine Fahne gedruckt werden. Diese wird dann nach den Sommerferien gemeinsam mit den Kindern vor dem Gemeindeamt gehisst.

Außerdem soll im Herbst beim Sportplatz eine neue Linde an Stelle jener alten gepflanzt werden, die kürzlich einem Unwetter zum Opfer gefallen ist.

„Wir hatten in den vergangenen Jahren mehrmals den Baumdoktor da. Im Vorjahr hat dann ein Sturm einen Teil heruntergerissen“, schildert Bürgermeister Manfred Schmidt. Nun hat ein Unwetter den stolzen über 200 Jahre alten Baum, der innen schon morsch gewesen ist, leider regelrecht zerissen. Die neue Linde soll symbolisch für die Besinnung auf die eigenen Wurzeln und eine gedeihliche Entwicklung Steinbergs in der Zukunft sein.

Foto: Gemeinde Steinberg

Kleine Oase am Bach

Ein gemütliches Platzerl zum Entspannen wird geschaffen.

Entlang der Rabnitz in Steinberg führt eine beliebte Spaziergängerroute. Dort in der sogenannten Ried Hinerau gibt es ein Platzerl, in dessen Bereich die Gemeinde einige kaputte Bäume entfernen musste. Im Herbst möchte man dort nicht nur einige neue Bäume wie Kastanien- und Obstbäume pflanzen, sondern eine richtige kleine Wohfühlinsel am Rabnitzbach schaffen. So sollen auch einige Bankerl aufgestellt werden, die Passanten zum Verweilen und Entspannen einladen, während sie dem Plätschern des Bachs lauschen.

Erster Lehrling ist fleißig am Werk

Foto: zVg

Die Schwarzdeckerei Ing. Norbert Seifner GmbH hat in der 26-jährigen Firmengeschichte mit Firmenchef Norbert Seifner nun den ersten Lehrling als Bauwerksabdichtungstechniker aufgenommen.

„Nachdem es immer schwieriger wird, Arbeitskräfte zu lukrieren, habe ich mich dazu entschlossen, einen Lehrling aufzunehmen, der unsere verantwortungsvolle Arbeit von der Pike auf lernen soll“, berichtet Firmenchef Norbert Seifner von der Schwarzdeckerei Ing. Norbert Seifner GmbH. „Mit Johannes Pröts habe ich nun die einmalige Chance, junge Menschen in die Arbeitswelt einzuführen und zu begeistern. Unser familiär geführter Betrieb (meine Gattin Elisabeth managt das Büro) bietet die besten Voraussetzungen dazu.“

Im Fokus: Bauwerke abdichten

Den Lehrberuf zum Bauwerksabdichtungstechniker gibt es seit 1. August 2019 und benötigt 3 Lehrjahre. Johannes Pröts ist der erste Lehrling in der 26-jährigen Firmengeschichte und macht die Lehre zum Bauwerksabdichtungstechniker. Er befindet sich im ersten Lehrjahr und hat das erste Zeugnis bereits mit gutem Erfolg abgeschlossen. Lehrling Johannes Pröts schätzt an der Lehre bei der Firma Seifner besonders, dass er fast alle Arbeiten machen darf und aus Fehlern lernen kann. Alle Aufgaben machen ihm Spaß. Für die Zukunft wünscht sich Lehrling Johannes Pröts Frieden in der Welt und einen guten Lehrabschluss. Das AMS und „Rettet das Kind“, fördern und begleiten diese Lehrlingsaktivitäten.

Ing. Norbert Seifner GmbHAm Rehgarten 27453 Steinberg-DörflTel.: +43 664 1322698E-Mail: office@seifner.at