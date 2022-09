Wilhelm Wlassits ist neuer Chef für Interne im KH Oberpullendorf

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Bisher war Wilhelm Wlassits als erster Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin des Krankenhauses Baden-Mödling tätig, ab 2. November übernimmt der 48-Jährige Lutzmannsburger die Leitung der Abteilung für Innere Medizin am A „Die Abteilung ist den Menschen über die Bezirks- und Landesgrenzen hinaus ein Begriff. Ich freue mich sehr darauf, ab November, die Leitung dieses kompetenten und engagierten Teams zu übernehmen“, so Wlassits.

„Wir bieten unseren Patientinnen und Patienten Top-Medizin, wohnortnahe und in einem familiären Umfeld.“

Wilhelm Wlassits

Auf zwei Bettenstationen, einer Herzüberwachungseinheit, einer Notfallambulanz, verschiedenen Spezialambulanzen, mehreren Schlaflaborplätzen und auch tagesklinisch werde nahezu das gesamte Spektrum der Inneren Medizin abgedeckt. „Wir bieten unseren Patientinnen und Patienten Top-Medizin, wohnortnahe und in einem familiären Umfeld. Wir erfüllen unseren Versorgungsauftrag so, dass unsere Patientinnen und Patienten sich sicher und kompetent behandelt fühlen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz sein können auf die Leistungen, die sie jeden Tag erbringen“, so Wlassits.

Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit ihm einen hochkarätigen Mediziner finden konnten, der auf die Arbeit seiner Vorgänger aufbauend die Innere Medizin in Oberpullendorf strategisch weiter entwickeln wird.“

Hubert Eisl

Dass dieser mit seiner Familie im Bezirk lebt, unterstreicht aus Sicht von KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl dessen Verbundenheit mit dem Standort. „Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit ihm einen hochkarätigen Mediziner finden konnten, der auf die Arbeit seiner Vorgänger aufbauend die Innere Medizin in Oberpullendorf strategisch weiter entwickeln wird. Seine Qualifikationen als Internist und Führungskraft hat er in Niederösterreich bisher eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, so Eisl, der sich beim pensionierten Primar Paul Gabriel und Oberarzt Gerald Eckhart für die interimistische Lei tung bedankt.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.