Neben der EUROSPAR-Filiale in der Burgenlandstraße am Stadtrand Richtung Steinberg-Dörfl arbeiten derzeit Baumaschinen an der Planierung des Grundstücks. Laut SPAR-Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann hat man neben dem bestehenden Supermarkt ein Grundstück erworben. Der dort befindliche Erdhügel wird abgetragen und daraus ein Parkplatz gemacht.

Darüber hinaus plant man einen komplett neuen, topmodernen SPAR-Markt am Standort zu errichten. „Der bestehende Markt wird am 21. Juli geschlossen und dann abgerissen“, berichtet Unternehmenssprecherin Berkmann. Über weitere Details werde man zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Die Wiedereröffnung ist für Ende Oktober 2018 geplant.