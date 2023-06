Gesund am Bach feierlich in Raiding eröffnet

Susanne Schmid, Fachärztin für Innere Medizin, konnte zur Eröffnung ihrer Wahlarztpraxis Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie viele Kollegen aus der Umgebung begrüßen. Für die Bevölkerung von Raiding und umliegenenden Gemeinden war es ein Tag der offenen Tür zum Kennenlernen und Besichtigen der neuen Ordinationsräumlichkeiten.

„Künftig soll das Gemeinsame im Vordergrund stehen“

Ziel ist es, gemeinsam für die Bevölkerung im Mittelburgenland das Angebot an medizinischer Betreuung, Präventation und Vorsorge zu erweitern. „Wobei in Zukunft das Gemeinsame im Vordergrund stehen soll. Im Ordinationszentrum ist noch Platz für weitere Kollegen, gesucht wäre ein Kinderfacharzt, aber auch die stundenweise Einmietung anderer Fachärzte ist möglich und erwünscht“, erörtert Schmid. Zur Verfügung stehen drei Ordinationsräume und ein Untersuchungsraum, der mit EKG, Ergometrie und Ultraschallgerät ausgestattet ist.

„Wir sind zu einem Team zusammengewachsen“

Einen besonderen Dank richtete Schmid an Alfred Kollar, der als OSG-Vorstandsobmann auch für die Innenausstattung zuständig war, die gemeinsam mit der Firma Pölzl, Tapezierer und Innenausstatter aus Horitschon, in bester Kooperation erfolgte. „Die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Markus Landauer und Amtsleiterin Elisabeth Ackerler hat bestens funktioniert und alle sind zu einem Team zusammengewachsen“, betont Schmid. Für die Fachärztin war Landesparteiobmann und EU-Parlamentarierer Christian Sagartz der Impulsgeber für dieses Projekt.

„Letzter Mosaikstein“

Für OSG-Boss Alfred Kollar stand fest: „Gut Ding braucht Weile. Denn wir haben vier Jahr gebraucht, um das letzte Mosaikstein zu setzen. Wir haben mit der Interessensbekundung von Susanne Schmid Glück gehabt. Zudem verbindet uns mit der Marktgemeinde Raiding eine enge sowie dynamische und wichtige Zusammenarbeit.“

„Ein ehrlich gemeintes Danke an alle Beteiligten, die zum Gelingen der Ordinationseröffnung beigetragen haben, an die Raidinger Bevölkerung sowie an die Kollegen aus Nah und Fern und vielen mehr“, so Schmid.

„Weiterer Glanzpunkt gesetzt“

Die Marktgemeinde Raiding um Bürgermeister Markus Landauer freut sich, mit diesem Ordinationszentrum nun die vierte Nutzungseinheit im Raidinger Gemeindezentrum, nach Gemeindeverwaltung, Lisztbibliothek und Restaurant „Liszt am Bach“, eröffnet zu haben. „Frei nach dem Motto in unserem Logo - „Liszt & Lebensqualität“ - wurde im Bereich Lebensqualität neben dem facettenreichen Pflegezentrum Drescher und dem Allgemeinmediziner Harald Sumper mit dem neuen Ordinationszentrum von Susanne Schmid ein weiterer Glanzpunkt geschaffen“, so Landauer.

Susanne Schmid ist Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt kardiologische Erkrankungen. Sie hat nach ihrer Ausbildung im AKH Wien (Univ. Klinik für Kardiologie) seit 2001 in Wien in Kassenordinationen als Vertretungsärztin gearbeitet. Jetzt möchte sie als Wahlärztin eine Betreuung fernab von Zeitdruck, die ganz persönlich auf die Patientenbedürfnisse zugeschnitten ist, anbieten.

Die Ordination ist die vierte Gebäudeeinheit am modernen und ansprechend gestalteten Dorfanger von Raiding, neben dem Gemeindeamt, der Lisztbibliothek und dem Restaurant „Liszt am Bach“, quasi an der Rückseite des Lisztzentrums und Konzertsaals.