Action Day in Oberpullendorf: „Kinder zurück in die Natur bringen“

„Uns geht es darum, Kinder von den Bildschirmen wieder zurück in die Natur und zu gemeinsamen Erlebnissen zu bringen, die ihre Entwicklung fördern“, erklärt Dietmar Csitkovics, Präsident der Burgenländischen Pfadinder:innen. Diese laden am 22. Oktober nach Oberpullendorf zu einem Action Day unter dem Motto „Abenteuer Pfadfinder“. Von 10 bis 16 Uhr können Kinder, Jugendliche und interessierte Eltern am Hauptplatz das Angebot der Pfadfinder kennenlernen und wieder entdecken.

Die Pfadfinderbewegung gibt es bereits über 110 Jahre. Sie steht für die Förderung der Entwicklung junger Menschen. Im Burgenland gibt es aktive Pfadfindergruppen in vier Bezirken: Neusiedl, Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullendorf. Aktiv bedeutet, dass sich Pfadfindergruppen in unterschiedlichen Altersstufen in Heimstunden treffen und etwas gemeinsam unternehmen, wie Sommerlager oder Heimübernachtungen.

„Die Pfadfindergruppe Rohonczy in Oberpullendorf hat eine langjährige Geschichte und mich freut es riesig, dass diese Gruppe durch das Engagement von Thomas Artner, Walter Simon, Sepp Buchinger und vielen engagierten Leiterinnen und Leitern sowie Eltern aktuell wieder gestärkt wird. Daher unterstützen wir als Landesleitung sowie alle anderen Bezirke die Landesaktion sehr gerne“, so Dietmar Csitkovics.

Zum Action Day in Oberpullendorf wird es von Neusiedl über Eisenstadt und Mattersburg Busse geben, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene ab zirka 8 Uhr einsammeln und am späten Nachmittag wieder zurückbringen. Beim Action Day in Oberpullendorf werden Bogenschießen, Rasenschach, Feuer entzünden, Bauerngolf, Straßenkreidekunst, Fladenbrot backen, Paletten-Balance, Slackline-Parkour oder Basteln an Stationen in der Stadt verteilt angeboten. Fürs leibliche Wohl wird die Feuerwehr Oberpullendorf zu Mittag am Hauptplatz sorgen.

