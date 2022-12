Tschurndorfer Dorfwirtshaus schließt

Werbung

Die gebührende Absch(l)ussparty im Gasthaus Horvath ging am Freitag der Vorwoche mit Speis und Trank, Musik, Bier Pong, Dart und Bauernschnapsen und einem gemütlichen Beisammensein über die Bühne. Für Speis und Trank sorgte die Familie Horvath, für gute Unterhaltung und Spaß sorgte die Burschenschaft Tschurndorf.

Familienbetrieb in der dritten Generation

Ende Dezember wird das Tschurndorfer Dorfwirtshaus Gasthaus Horvath endgültig seine Pforten schließen. „Die Schließung hat mehrere Gründe wie Corona, der Personalaufwand und die hohen Energiekosten. Zukünftig will ich mich mehr auf das Restaurant Horvath in Kalkgruben fokussieren“, so der Eigentümer und Wirt Eric Horvath, der im Familienbetrieb bereits in der dritten Generation tätig ist.

„Meine Großeltern haben ein Cafehaus in Kalkgruben in den 60ern betrieben. Meine Eltern haben vor 30 Jahren, zusätzlich zum Gasthaus in Kalkgruben, das Gasthaus in Tschurndorf als Erweiterung übernommen und dort einen Saal für 300 Personen dazu gebaut“, so Eric Horvath über den Familienbetrieb. Eric Horvath hat die beiden Gasthäuser in Kalkgruben und in Tschurndorf vor zehn Jahren übernommen. Er ist in den Betrieb reingewachsen und absolvierte die Hotelfachschule in Neusiedl. Der Kontakt zu den Gästen macht Eric Horvath immer viel Freude. „Wir hatten vielfältige Veranstaltungen im Dorfwirtshaus in Tschurndorf wie Feiern, Bälle, Hochzeiten, Bauernmärkte, Dorffeste, Fasching, Kirtag, Frühschoppen oder ‚In d’Stubn einig’schaut‘“, blickt Wirt Eric Horvath zurück. Wie es mit dem leerstehenden Gasthaus nun weitergeht, ist noch ungewiss, es wird dann zum Verkauf angeboten.

Im Restaurant Landgasthaus Horvath in Kalkgruben bietet Eric Horvath seinen Gästen Catering, Essen auf Rädern, Familienfeiern und Dorffeste. Der Saal bietet Platz für 70 Personen. „Das Restaurant Horvath bietet für die Ortschaften Ritzing, Lackenbach, Lackendorf, Weppersdorf, Kobersdorf, Tschurndorf, Sieggraben, Kalkgruben, Oberpetersdorf und Lindgraben das ‚Essen auf Rädern‘-Programm an und es wird auf Wunsch täglich ein warmes Mittagsmenü zu Ihnen nach Hause geliefert“, so Eric Horvath über sein Gasthaus in Kalkgruben, auf das er sich nun vermehrt konzentrieren will.

