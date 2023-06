4. Klassen der Mittelschule Kobersdorf luden zum Ball

Die drei Abschlussklassen der Mittelschule Kobersdorf wünschten sich zum Schulschluss einen Ball. „Danke an unsere Klassenvorstände, dass sie das möglich gemacht haben“, meinten die Schüler am Freitag. „Wir haben viel miteinander erlebt, und ihr habt euch alle positiv in Richtung Erwachsenenalter entwickelt. Unser Ziel war es, euch einen würdigen Abschluss zu ermöglichen und euch den Wunsch nach einem Ball zu erfüllen“, meinte eine der drei Klassenvorstände, Melanie Nemeht. Nach einer Eröffnungspolonaise gab es auch ein Programm für die vielen Besucher, die bereits mit Bowle begrüßt worden waren. So zeigten die Schüler unter anderem einen Sketch aus dem Schulalltag. Als Abschlussgeschenk des Elternvereins gab es eine Foto-Box sowie USB-Sticks.