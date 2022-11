Weihnachtliche Stimmung bei "Rettet das Kind"

Werbung

Mit viel Liebe und Leidenschaft stellten die Klienten der Förderwerkstätte Oberpullendorf weihnachtliche Dekorationen her. Von Adventkränzen, Gestecken, Christbaumschmuck bis zu Tonskulpturen: die Kunden finden beim Weihnachtsbasar eine große Vielfalt vor.

Adventmarkt heute bis 17 Uhr geöffnet

"Wir freuen uns, dass wir heuer wieder einen Weihnachtsbasar veranstalten dürfen. Für unsere Klienten ist der Besuch so vieler Kunden eine wichtige Bestätigung von außen und zudem eine Wertschätzung", zeigt sich Keserovic dankbar. Bis 17 Uhr ist der Weihnachtsmarkt in der Förderwerkstätte (Bahngasse 23a in Oberpullendorf) heute noch geöffnet.

