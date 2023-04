Doppelte Frauenpower an Spitze der Klinik Oberpullendorf

Werbung

Nachdem Herbert Tillhof, langjähriger Primar für Anästhesie und Intensivmedizin sowie Ärztlicher Direktor in Oberpullendorf, mit Jahresende in den Ruhestand gewechselt ist, werden zwei Top-Ärztinnen die vakant gewordenen Funktionen übernehmen.

Die 56-jährige Evelyne Bareck, seit dem Jahr 2015 Primaria der Abteilung für Chirurgie, wurde zur Ärztlichen Direktorin ernannt. Schon seit Jahresbeginn hatte sie diese Funktion interimistisch für die Klinik ausgeübt, die rund 130 Betten und etwa 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt. Die aus dem Bezirk Wiener Neustadt stammende Ärztin gilt als renommierte Spezialistin in der endokrinen Chirurgie der Schilddrüse und Nebenschilddrüsen. „Es ist mir ein besonderes Anliegen als Bestandteil der Kollegialen Führung Innovation, Teamgeist und Wertschätzung zu forcieren“, so Bareck. „Zwar stehen der Patient und die Patientin im Mittelpunkt unseres Handelns, allerdings ist dies ohne motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur schwer umzusetzen. Umso mehr erfüllt es mich mit Stolz, diese in allen Berufsebenen und Abteilungen verteilt zu wissen und mit ihnen an einem Strang zu ziehen.“

Eine von denen, die mit Bareck an diesem Strang ziehen wird, ist die 38-jährige Ulrike Weber, die mit Anfang Mai die Leitung der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin übernimmt. Sie war zuletzt als Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin an der Klinischen Abteilung für Herz-Thorax-Gefäßchirurgische Anästhesie und Intensivmedizin der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie im AKH Wien tätig. „Was mir an der neuen Aufgabe besonders gefällt, ist die Möglichkeit gemeinsam mit einem sehr engagierten Team modernste Medizin mit individueller Patientenbetreuung in einem familiären Umfeld zu verbinden. Die Abteilung weist ein breites Spektrum an anästhesiologischer, intensivmedizinischer sowie präklinischer Patientenversorgung auf. Dies erfordert große Erfahrung im gesamten Fachgebiet“, so die zweifache Mutter, die im Bezirk Mattersburg lebt. Sie möchte ihre Expertise im Bereich des Point-of-Care-Ultraschalls in den klinischen Alltag einbringen, um die Überwachung und Behandlung der Patienten nach dem neuesten Stand der Medizin noch weiter auszubauen.

Ulrike Weber wird mit Anfang Mai die Leitung der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin übernehmen. Foto: Gesundheit Burgenland

„Ich freue mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, die beiden Spitzenposition in Oberpullendorf mit zwei hervorragenden Ärztinnen zu besetzen. Beide sind ein echter Gewinn für den Standort.“, fret sich der Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, vormals KRAGES, Stephan Kriwanek. „Ich bin mir sicher, dass sie gemeinsam mit den anderen Führungskräften des Hauses das Angebot in Oberpullendorf so weiter entwickeln werden, dass wir dort spitzenmedizinische Leistungen im Mittelburgenland nachhaltig in Wohnortnähe etablieren werden.“

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.