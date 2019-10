4.584 Kilometer radelte Gilbert Plank aus Kobersdorf von März bis September. Dafür wurde er nun in Güssing von Landesrat Heinrich Dorner im Rahmen der Aktion „Burgenland radelt“ ausgezeichnet. Plank bekam einen Gutschein für zwei Personen für eine fachkundige Exkursion im Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel. Die Aktion wurde von der Mobilitätszentrale Burgenland abgewickelt. Von März bis September waren 156 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv auf dem Rad unterwegs. Sie legten bis jetzt über 64.000 Kilometer zurück und sparten knapp 12 Tonnen Kohlendioxid ein.

Michaela Grabner Wirkung mit jedem Schritt/Tritt

„Rund die Hälfte der Wege, die im Burgenland zurückgelegt werden, sind kürzer als fünf Kilometer. Deshalb forciert das Land das Alltagsradeln“, so Landesrat Dorner. Ziel ist eine Verdoppelung der mit dem Fahrrad absolvierten Wege bis 2030 (Teil des Masterplans Radfahren). „Wir bauen daher gerade unser Radbasisnetz gemeinsam mit den Gemeinden in allen Bezirken aus“, so der Landesrat.