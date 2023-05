Unterfrauenhaid 2033: Aktion Zukunfts-Rahmen

Alle Unterfrauenhaiderinnen und Unterfrauenhaider dürfen sich an der Aktion „Zukunfts- Rahmen“ beteiligen. Dazu werden Rahmen zur Verfügung gestellt, mit denen Ideen an verschiedenen Örtlichkeiten abfotografiert werden können („hier könnte zum Beispiel XYZ entstehen“). Rahmen sind im Gemeindeamt erhältlich. Einmeldungen von Ideen sind selbstverständlich auch ohne Rahmen möglich. Es können Vorschläge bis 10. Mai 2023 per E-Mail an astrid.rainer@arge4.org bzw. Whatsapp an 0676/70 236 57 übermittelt (bitte Namen dazuschreiben für die Verlosung) oder schriftlich beim Gemeindeamt im Briefkasten abgegeben werden . Die Aktion läuft seit März und in dieser Woche.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Ideen beim Dorfabend am Samstag, dem 13. Mai, um 17 Uhr im Kommunikationszentrum einzubringen.

Unter allen Personen, die sich am Prozess beteiligen, werden drei Preise verlost.

