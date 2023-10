Von Sehnsüchten und Abschieden

IDEMO versteht sich als Band mit dem Fokus auf traditioneller burgenländischer Musik und deren Verbindung mit Pop, Jazz und Improvisation. Magdalena Pfaffeneder, Julia Prötsch, Philipp Zach und Nikola Zeichmann setzen Musik und Texte durch ihren persönlichen und zeitgemäßen Zugang in einen aktuellen Kontext, komponieren aber auch neue Stücke, die inhaltlich und musikalisch an die Tradition anknüpfen. Dabei spielen die sprachliche und kulturelle Vielfalt, aber auch historische Zusammenhänge des Burgenlandes eine große Rolle.

Das aktuelle Programm „Pannonian Farewell“ befasst sich mit (Abschieds-)Liedern, die von der Sehnsucht erzählen, in eine neue, bessere Welt zu reisen. Nun ist unter dem gleichen Titel ein Album entstanden, das am 21. Oktober um 19.30 Uhr im Gasthaus Pröstl in Mannersdorf präsentiert wird. Thematisch orientiert sich „Pannonian Farewell“ an den Geschichten und Lebenswelten vieler Burgenländerinnen und Burgenländer vom 19. bis ins 21. Jahrhundert. Dabei stehen Menschen im Mittelpunkt, die durch ihre Geschichte eine Auseinandersetzung mit Geschichte auf verschiedenen Ebenen ermöglichen und begreifbar machen. Inspiriert von diesen Eindrücken, möchten die vier Musiker aber auch Anregungen für neue

Konzertformate geben, die es jungen Menschen ermöglichen, sich über Musik mehr mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.