Fernwärmeanlage Lindgraben verkauft

Nach einer Übergangsphase von sechs Monaten wurde mit 1. Jänner der wirtschaftliche Betrieb der Bio-Solar Energie Lindgraben von der Energie Burgenland-Tochter „Green Energy“ übernommen. Der Wärmetarif und Hackgutpreis wurde in einer Sondervereinbarung geregelt, über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Vorstand der Bio-Solar Energie führte bereits Anfang 2021 erstmals Gespräche über den Verkauf der Fernwärmeanlage. Die Fernwärmeanlage ging im Dezember 1996 in Betrieb. „Nach über 25-jähriger positiver wirtschaftlicher Entwicklung und reibungslosem Betrieb wurde dem Verkauf auch in einer außerordentlichen Generalversammlung mit zwei Gegenstimmen zugestimmt“, so Obmann und Geschäftsführer Konrad Gradwohl. Er war nicht mehr bereit, diese Positionen nach über 25-jähriger Tätigkeit unter den gegebenen Voraussetzungen auszuüben, und es konnte auch kein Nachfolger gefunden werden – ein Hauptgrund für den Verkauf. „Ebenfalls konnten Pläne des Biomasse Heizwerkeverbandes Burgenland nicht umgesetzt werden, um kleine Genossenschaften in einem burgenlandweiten Verband zusammenzuführen. Investitionen und Erneuerungen müssten in den nächsten zehn Jahren durchgeführt werden, um dem technischen Standard entsprechen zu können“, so Gradwohl.

Zum Verkauf kam nur die Fernwärmeanlage. Das erworbene Grundstück vor der Anlage, Radlader und Photovoltaik-Anlage bleiben im Besitz der Genossenschaft. Hauptzweck der weiter bestehenden Genossenschaft ist die Belieferung der Fernwärmeanlage, als Vertragspartner mit der Energie Burgenland Green Energy GmbH, mit Biomasse und die Verwertung der bestehenden Vermögenswerte. Weiters soll über die Genossenschaft eine Energiegemeinschaft gegründet werden, die den Ort mit günstigem Strom versorgt.

