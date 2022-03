Alumax spendet für Hilfe in der Ukraine

Im Jänner hat Alumax, ein Unternehmen spezialisiert auf Alubauten, das ehemalige Jugendzentrum in Deutschkreutz zum Büro umfunktioniert. Im Moment laufen die Umbauarbeiten des Schauraums auf Hochtouren.

Landfleischerei Kuzmits Anzeige Zu Weihnachten richtig schlemmen

Spende an Nachbar in Not

Für das Team rund um Helga Pereznyak und Markus Resch bedeutet das viel Arbeit und persönlichen Einsatz. Dennoch vergessen sie nicht auf Hilfsbedürftige: "Selbstverständlich leisten auch wir unseren Beitrag und unterstützen die Menschen in der Ukraine. Für jeden eingegangenen Auftrag im März spenden wir 100 Euro an Nachbar in Not."

Nähere Infos unter:

https://www.facebook.com/alumaxdeutschkreutz

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden