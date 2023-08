Volkshilfe Burgenland eröffnet Sonnenmarkt in Oberpullendorf

Einen Markt, ein Cafe, eine Schatzgrube, Erwachsenensozialarbeit und Transitarbeitsplätze – all das wird der Sonnenmarkt Oberpullendorf der Volkshilfe Burgenland unter einem Dach vereinen. Am 15. September wird dieser für Menschen mit wenig Einkommen ein Ort sein, wo sie Unterstützung bekommen. Denn mit einer vom Haushaltseinkommen abhängigen Einkausfsberechtigung (siehe Infobox) können Burgenländerinnen und Burgenländer im Sonnenmarkt Lebensmittel sowie Hygiene- und Haushaltsprodukte um bis zu 60 Prozent günstiger erwerben als im normalen Handel.

„Die bevorstehende Eröffnung des Sonnenmarkts Oberpullendorf ist ein weiterer Schritt zur Armutsbekämpfung, für mehr Nachhaltigkeit und gegen soziale Ausgrenzung“, so Soziallandesrat Leonhard Schneemann. Und weiter: „Sonnenmärkte sind ein preiswertes Angebot für alle Burgenländerinnen und Burgenländer mit geringem Einkommen. Da im Burgenland soziale Gerechtigkeit im Zentrum der politischen Agenda steht, wollen wir mit dieser Initiative ein Zeichen gegen soziale Ausgrenzung und für mehr soziale Teilhabe in unserer Gesellschaft setzen. Hier entsteht ein Ort der Solidarität, der Menschen zusammenbringt und eine neue Perspektive für jene bietet, die derzeit ein geringes Einkommen haben.“

Denn mit dem Sonnenmarkt entsteht auch das Sonnencafé als Ort der Begegnung und des Austauschs für Menschen jeden Alters sowie die sogenannte Schatzgrube, die nicht mehr benötigten, aber brauchbaren Gegenständen einen neuen Sinn geben möchte. Ziel der Schatzgrube, die allen unabhängig vom Einkommen für Einkäufe offen steht, ist ein umweltbewusster Umgang mit Ressourcen.

Erwachsenensozialarbeit und Transitarbeitsplätze

Als besonderes Service wird im Sonnenmarkt regelmäßig ein Sozialarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf anwesend sein, um den Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen mit dem Ziel, durch individuelle Unterstützung langfristige Perspektiven zu eröffnen. Und nicht zuletzt bieter der Sonnenmarkt Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit, durch sogenannte Transitarbeitsplätze den Weg zurück in das Berufsleben zu finden.

Ehrenamtliche Helfer und Spenden nötig für Erfolg des Projekts

„Der Sonnenmarkt Oberpullendorf ist ein Projekt, das uns besonders am Herzen liegt, da es den Menschen in der Region eine große Unterstützung bietet, vor allem jenen mit geringem Einkommen. Es ist ein Ort der Begegnung, des Miteinanders und der Hoffnung für eine bessere Zukunft“, so die ehrenamtliche Präsidentin der Volkshilfe Burgenland Verena Dunst. Der Erfolg dieses besonderen Projekts sei auf die Hilfe von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie großzügige Lebensmittelspenden der Handelsketten angewiesen. „Wir laden daher alle herzlich ein, sich aktiv einzubringen und Teil dieser wichtigen Initiative zu werden“, so die Volkshilfe.

Zur Bekanntgabe von Lebensmittelspenden bzw. Warenspenden kann man sich an die Volkshilfe wenden unter center@volkshilfe-bgld.at oder der Telefonnummer 2682 61 5.