Friedenslicht wurde in Oberpullendorf verteilt .

Am Donnerstag fand am Oberpullendorfer Hauptplatz die Friedenslicht-Aktion des ORF statt. Bei der Verteilung halfen Bürgermeister Johann Heisz, die Vizes Nikolaus Dominkovits und Christina Köppel sowie Stadträtin Gerlinde Heger. Auch zahlreiche Feuerwehren holten das Licht ab, um es dann in ihren Ortschaften weiter zu verteilen.