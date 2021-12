Geißlers letzte Sitzung im Gemeinderat Oberpullendorf

Nach 15 Jahren als Bürgermeister wird Rudolf Geißler mit 9. Jänner sein Amt niederlegen. Die Gemeinderatssitzung am Dienstag war seine 99., die er geleitet hat und gleichzeitig auch die letzte. 1.205 Tagesordnungspunkte wurden unter Geißler behandelt. Am Dienstag stand unter anderem die Angelobung von Herbert Baumrock (ÖVP) als Gemeinderat an. Er rückte auf das Mandat des ausgeschiedenen Alfred Schmidt nach. Neue Ersatzgemeinderätin wurde Elisabeth Höttinger.

Landfleischerei Kuzmits Anzeige Zu Weihnachten richtig schlemmen