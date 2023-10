Ein Buch in Pink: „Wahre Geschichten über Brustkrebs“

Im Brustkrebsmonat Oktober ist im novum Verlag aus Neckenmarkt das Buch „The Pink Book – Wahre Geschichten über Brustkrebs“ erschienen. Präsentiert wurde es vor Kurzem im Rahmen eines Pink Ribbon Frühstücks im Wiener Hotel Schani.

Im Buch, dessen Reinerlös an die Österreichische Krebshilfe gespendet wird, wurden neunzehn Erfahrungsberichte festgehalten, die die Diagnose Brustkrebs aus Sicht eines/r Angehörigen schildern. Das Buch ist somit ein Buch von Betroffenen für Betroffene, um das Schweigen zu brechen.

„Im novum Verlag erscheinen immer wieder Bücher von AutorInnen, die ihre Brustkrebserfahrungen in einem Buch verarbeiten und veröffentlichen. Diese Bücher haben wir beim Pink Ribbon Breakfast 2021 im Hilton Vienna Park vorgestellt. Der Erfolg war so groß und der Wunsch von Brustkrebsbetroffenen, sich in einem Buch auszudrücken, so gewachsen, dass sich der Verlag dazu entschieden hat, künftig eine Anthologie mit Kurzgeschichten von und für Brustkrebsbetroffene zu veröffentlichen. Damit ermöglichen wir nicht nur den Betroffenen, Gehör für ihre Erfahrungen zu bekommen, sondern können auch noch Spenden für die Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe sammeln – denn der Reinerlös aus dem Buchverkauf wird gespendet“, heißt es seitens des Verlages.

Keiner erkrankt alleine

„The Pink Book“ ist nun der erste Teil aus der Buchreihe. Ab sofort soll alle zwei Jahre ein Buch mit unterschiedlichem Schwerpunkt veröffentlicht werden. Die AutorInnen aus dem ersten Band, in dem Angehörige von Brustkrebserkrankten zu Wort kommen, stammen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Eine Krebsdiagnose bedeute nämlich nicht nur für den Erkrankten, sondern auch für sein Umfeld eine große Veränderung und Belastung. Manche Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen ziehen sich zurück, während andere eine tiefe Empathie und Stärke entwickeln und sich aufopfernd um die Erkrankten kümmern. „Darum sind Angehörige in ihrer ganz eigenen Betroffenheit zu sehen und zu würdigen. Die Geschichten in diesem Buch sollen anderen Angehörigen Mut machen und vor allem das Gefühl vermitteln: Du bist mit deinen Gefühlen, Ängsten und Herausforderungen nicht allein“, schreibt Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, in ihrem Vorwort zu „The Pink Book“.