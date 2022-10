Handschlag für 23 Bürgermeister und eine Bürgermeisterin

Werbung

„Ich gelobe, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie die Gesetze der Republik Österreich und des Landes Burgenland gewissenhaft zu beachten, meine Aufgabe unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die Amtsverschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.“ Dieses Gelöbnis legten am Mittwoch 24 neu gewählte Ortschefs per Handschlag mit Bezirkshauptmann Klaus Trummer ab. Im Anschluss erhielten sie ihr Dekret

. „Die Zeiten für die Gemeinden sind herausfordernd, aber so wie die Gemeinden derzeit aufgestellt sind, ist es eine Challenge, die bewältigbar ist“, meinte Trummer. „Wir stehen den Gemeinden laufen zur Verfügung. Wenn es Fragen gibt, sind wir gerne da. Meine und unsere Tür steht immer offen, wenn die Bezirkshauptmannschaft und die Gemeinde gemeinsam Probleme lösen müssen.“

Raidings Bürgermeister Markus Landauer war für den Termin entschuldigt und wird heute, Donnerstag, angelobt. In Deutschkreutz und Frankenau-Unterpullendorf wird der Ortschef erst bei der Bürgermeisterstichwahl am 23. Oktober ermittelt. In Ritzing entfällt die Stichwahl, nachdem Liste für Ritzing-Kandidat Andreas Guzmits auf diese verzichtet.

