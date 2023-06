Karrieresprung für Deutschkreutzer Juristin

Die langjährige Leiterin des burgenländischen Verfassungsdienstes und ehemalige Landtagsdirektorin, Elisabeth Neuhold, verlässt das Eisenstädter Landhaus und wechselt als Richterin in den Bundesdienst. Mit ihrem breiten juristischen Fachwissen und Erfahrungsschatz setzte sie sich in einem umfangreichen Bewerbungsverfahren durch und wurde auf Vorschlag der österreichischen Bundesregierung vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen mit Wirksamkeit vom 1. Juni zur Richterin am Bundesverwaltungsgericht – mit Sitz in Wien – ernannt. Elisabeth Neuhold wird nunmehr im Rahmen der Rechtssprechung eine verantwortungsvolle Tätigkeit im Dienste der Republik Österreich wahrnehmen.

